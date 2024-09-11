Doğal kaynakların tasarruflu kullanımından döngüsel ekonomiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, yenilenebilir enerji kullanımına sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyan Teknosa, ilk entegre raporunu yayımladı. “Gelecek Teknosa’da güzel” mottosuyla hazırlanan rapor, şirketin ‘2050 Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık’ hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ve performansı ile oluşturduğu değeri ortaya koyuyor.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik kilometre taşlarına bir yenisini daha ekleyerek, ilk entegre raporunu yayımladı. “Gelecek Teknosa’da güzel” mottosuyla hazırlanan rapor, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki başarılarını ve finansal performansını bir araya getirdi. Teknosa’nın sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteren rapor, şirketin 2023 yılındaki öncelikli konularını, bu konuları nasıl yönettiğini ve paydaşları için oluşturduğu değeri ortaya koydu.

“Tüm faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var”

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Max Speur, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda ilk entegre raporu yayımlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı, dijital dönüşüm projelerimizi ve sürdürülebilirlik adımlarımızı bu raporla şeffaf bir biçimde paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Rapor, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizle birlikte BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi önemli küresel inisiyatiflere olan katkılarımızı da içeriyor. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda emeği geçen tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin de ilk entegre raporun sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarına da çözüm üretme yolunda atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu raporla ‘2050 Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık’ hedefimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar sonucu yenilenebilir enerji kullanımını artırırken, karbon ayak izimizi azalttık. Çevresel performansımızı güçlendirdik. CDP İklim Değişikliği Programı’nda Liderlik (A-) puanı ile takdir edilen bir performans sergiledik ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye ile iş birliğimiz sonucunda Genel Müdürlüğümüz için Yeşil Ofis Diploması aldık. Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (SBTi) ile uyumlu olan kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 42 azaltma hedefimiz doğrultusunda karbonsuzlaşma yol haritası, döngüsel ekonomi, iklim riskleri ve fırsatları, çifte önemlilik gibi birçok konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Toplumsal sorumluluk anlayışımızla ‘Hatay Kuluçka Merkezi’ projesiyle depremden etkilenen bölgelerde gençler ve kadınlara eğitim vererek bin 250 kişiye ulaştık. ‘Kadın için Teknoloji’ projemiz kapsamında 28 binden fazla kadına dijital okuryazarlık eğitimi sağladık. 2024 yılında yatırımlarımızı 1 milyar TL’ye çıkararak, dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı projelerimizi büyütüyoruz. Şirketimizin değer oluşturma sürecini tüm paydaşlarımıza şeffaf ve kapsamlı bir şekilde açıklamaya devam edeceğiz.”