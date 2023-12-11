Fenerbahçe yönetiminden Beşiktaş derbisi sonrası sürpriz bir hamle geldi. Deplasmanda karşılaştıkları maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmeyen sarı-lacivertliler bu durumu resmiyete dökmüştü.

VİDEOLAR TFF'YE İLETİLDİ

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili pozisyonları videoda derleyip TFF'ye iletti. Fenerbahçe, lehine verilmeyen pozisyonların derlemesinin ardından TFF'den cevap beklemeye koyulmuştu. Maçın hakemine yaptırım uygulanmasını talep eden sarı-lacivertlilerin bu hamlesi kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

MHK'DAN FLAŞ HAMLE

Merkez Hakem Kurulu, Atilla Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek. Performansı eleştiri odağı haline gelen Karaoğlan'a bu tarzda bir ceza vermeyi planlayan MHK, resmi hamleyi kısa süre içinde atacak.