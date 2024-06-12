Sokak hayvanlarının Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğuna dikkat çeken ve köpeklerin uyutulması gibi bir düşüncenin asla kabul edilemeyeceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükşehirler olmak üzere bütün ilçeler aynı zamanda kısırlaştırma olayına girecek. Devlet bunu tam olarak destekleyecek. Bu hayvanlar azalacak. Kısırlaştırmayla popülasyon durdurulacak” dedi.

Şanlıurfa’da yaşanan kuduz vakası ve köpek ölümleri havyan hakları savunucuları ve hayvan severler tarafından protesto edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenlemeleri içeren sokak hayvanları kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) iletildi. Taslağa göre barınak sayısı artırılacak, belediyelerin yaptığı uygulamalar denetlenecek. Kısırlaştırma programları da Türkiye geneline yayılacak.

“Sorun 5-6 yıl içinde çözülür”

‘Belediyelerin uygulamalarının denetlenmesi’ maddesine ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sokak hayvanlarının İstanbul’da ve Türkiye’de önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle Büyükşehirlerde. Popülasyonu çok yüksek düzeyde arttı. Toplumun sağlığı meselesi haline geldi. Büyükçekmece Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeyiz. Vatandaş köpeği alıyor, bir müddet onunla oynuyor. Ona evinde bakmaya çalışıyor. Daha sonra da sokağa bırakıyor. Biz de toplayıp, bunları alıp bakmaya, beslemeye ve sahiplendirmeye devam ediyoruz. Mesele şudur; sokak hayvanları bakım merkezi falan hepsinin tarihe karışması lazım. Topyekun başta Büyükşehirler olmak üzere bütün ilçeler aynı zamanda kısırlaştırma olayına girecek. Devlet bunu tam olarak destekleyecek. Bu hayvanlar azalacak. Kısırlaştırmayla popülasyon durdurulacak. Daha sonra olması gereken miktarda popülasyona müsaade edilecek ve bu sorun ortadan 5-6 yılda kalkmış olacak. Yoksa köpekleri uyutmak gibi hususların bu ülkede olmasının mümkün olmadığını herkesin bilmesi lazım. Ben burayı Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak 1994 yılında halkın yardımıyla kurdum. 50 bin metrekarede büyük bir sokak hayvanları bakım merkezi, içerisinde her türlü ameliyathanesi, bakımı, rehabilitasyon merkezi var. Aşılama var. Tümü mevcut ama gücümüz bir yere kadar. Ben istiyorum ki 1 günde 50 tane, 100 tane ameliyat yapayım. Onun için de devlet eğer bize özel bir katkı sağlarsa biz bu köpek popülasyonunu bütün belediye başkanları olarak çözebiliriz. Köpek popülasyonunun çözülmeden sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasını mümkün olmadığını herkes çok iyi biliyor. Şu anda Büyükçekmece’de yaklaşık 10 bin köpek var. Kedileri saymıyorum. Bunların bin 200, bin 300 tanesi burada bakım merkezimizde. Diğerleri sokaklarda besleniyor. Bu olmaz. Bu doğru değil. Bunu çözeceğiz hep beraber ”ifadelerini kullandı.