Büyükçekmece’de 12 bin vatandaşın katıldığı geleneksel “Büyük Halk İftarı” programı düzenlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de katıldığı programda semazen gösterisinin ardından Altın Kızlar grubu sahne aldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından uzun yıllardır yapılan ve gelenekselleşen “Büyük Halk İftarı” programı TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve 12 bin vatandaş katıldı. İftar öncesi semazen gösterisinin ardından Altın Kızlar grubu sahne aldı.

“12 bin kişi ile iftar yapmanın mutluluğunu defalarca yaşadık”

Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Hayırlı iftarlar. Büyükçekmece ailemizle büyük bir iftarın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükçekmece’de her ramazan ayında TÜYAP Fuar Merkezi’nin en büyük salonunda 12 bin kişi ile iftar yapmanın mutluluğunu defalarca yaşadık. Bu akşam da onu yaşıyoruz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler kabul olsun. Ramazan ayı İslam alemine, insanlığa huzur, mutluluk getirsin. Pazar günü yapılacak olan seçimler ülkemize, milletimize hayırlar getirsin. Ülkemizin önünü açsın. Bu güzel gecede bizimle beraber olan bütün Büyükçekmece ailemize şükranlarımı sunuyorum. Nice güzel ramazanlarda buluşmak dileğiyle hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şunu da belirtmem lazım, TÜYAP Fuar Merkezi’ni TÜYAP Yönetim Kurulu ile birlikte Büyükçekmece’ye biz getirdik. Eğer bu imkanlar olmasa siz bu iftarı yapamazsınız. 12 bin kişilik salon bulmak kolay değil. Hiçbir otelin 12 bin kişilik salonu yok ama TÜYAP Fuar Merkezi’nin bu salonu 12 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Biz bu akşam en az 13 bin kişilik yemek hazırladık. Şu anda 12 bin kişi masasına oturmuş ve iftar saatini bekliyor. Birazdan 12 bin kişi ile beraber suyumuzu aynı anda yudumlayacağız. Bundan daha güzel bir şey olamaz. İşte ramazanın güzelliği ve nasıl bir sosyal ve dini faaliyet olduğunu, toplumun bir araya gelmesi, birbirini kucaklaması ramazanın güzelliklerinden oluyor. Ramazan ayı birleştiricidir ve bütünleştiricidir. Çevremizdeki ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yardım etmeliyiz. Komşumuz aç yatarken biz tok yatamayız. Biz çünkü Müslüman Türk milletiyiz. Allah tekrar nice güzel ramazanlarda buluşmamızı nasip eylesin” dedi.