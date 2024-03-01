Büyükçekmece’de Celaliye Ramazan-Gülsüm Gürsu Camii yoğun katılım eşliğinde hizmete açıldı.

Büyükçekmece Belediye ve vatandaş işbirliğinde yapılan Celaliye Ramazan-Gülsüm Gürsu Camii yoğun katılım eşliğinde Kuran Tilaveti okunarak hizmete açıldı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Celaliye Ramazan-Gülsüm Gürsu Camii’nin ilçede vatandaş-belediye işbirliğiyle yapılan 27’inci cami olduğunu söyledi.

"Camimiz şehrimize hayırlı olsun’’

Açılış töreninde konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gürsu ailesine teşekkür ederek şunları söyledi: "Celaliye’de küçük bir mescidimiz vardı. Uzun zaman uğraştık. Bizim mimarlık ekibimiz, belediyenin planlama ekibi iyi bir çalışma yaptı. Sonuçta bu proje ortaya çıktı. Yeri bulduk, tapulu mülkü belediyenin. Yapılacak ama para lazım derken Gürsü ailesi ve belediye ile iş birliği yaparak güzel bir iş birliğiyle ebedi olarak sevap hanelerine sevap yazmaya sebep olacak Ramazan - Gülsüm Gürsu Camii gördüğünüz şekliyle burada vücut buldu. Gürsu ailemiz ve emeği geçenlere şahsım, ülkemiz, milletimiz, bütün Müslümanlar adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehirde bu 27’inci camimiz vatandaş, belediye iş birliğiyle yapılan. Büyükçekmece ilçesinde 5 tane mescit vardı. Hepimizin cuması mübarek olsun. Bu camiyi buraya yapmak üzere içinde çalışan ustası, mimarı, mühendisi kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Camimiz şehrimize, Celaliye ailemize ve İslam alemine hayırlı olsun.’’

"Bize düşen görev bu nadide eseri yaşatmak ve korumaktır"

Celaliye Ramazan-Gülsüm Gürsu Camii’nin bağışçılarından Vural Sarp, bu nadide eseri yaşatmak ve korumak gerektiğini ifade ederek “Bu nadide eserin açılış törenine katılımınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu güzel eseri günümüze kazandıran Gürsu ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu yapım sürecinde bize sonsuz desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanı’mız Dr. Hasan Akgün ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize düşen görev bu nadide eseri yaşatmak, güzelleştirmek ve korumaktır. Bu mübarek günde bu açılış hayırlara vesile olsun” dedi.

Açılış törenine Ramazan Gürsu’nun oğulları Remzi ve Münir Gürsu ile Vural Sarp’a Başkan Akgün tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.