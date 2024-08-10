İstanbul Büyükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boş arazide çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın evlere sirayet etmemesi için müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Yangın saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde boş arazide başladı. Kuru otların yanmasıyla rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Yangın nedeniyle bölgede çok sayıda ağaçta hasar gördü.

Yangına müdahale devam ederken yanan anlarla drone ile havadan da görüntülendi.