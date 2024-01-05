Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2023 yılında 6 bin 72 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra çipleme, küpeleme tedavi işlemleri uygulandı, 2 bin 190 kedinin tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2023 yılında can dostlarına yuva oldu. Son teknolojiyle donatılan, bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip merkezde sokak hayvanlarının tüm bakım işlemleri uzman veterinerler tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu çerçevede Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 2023 raporunda, “Veteriner Hekimler Odası ile imzaladığımız protokol ve merkezimizde devam eden kısırlaştırma işlemleri çerçevesinde 6 bin 72 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra çipleme, küpeleme tedavi işlemleri uygulandı. Ayrıca 2 bin 190 kedinin tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu. İlçelerden toplanıp tedavi için merkeze gönderilen 3 bin 609 köpek uygulanan tedavilerle rehabilite edildi. Sahiplendirme yöntemi ile 168 köpek ve 41 kedi yeni sahipleri ile buluşturuldu. Doğan, atmaca ve güvercin gibi 158 kuş da tedavi edilerek doğaya bırakıldı” ifadeleri yer aldı.