CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın seçim startını verdiği ilk vatandaş buluşması, coşkulu taraftar görüntülerini aratmadı. Balıkesirspor taraftar grubunu da arkasına alan Akın, meşaleler ve Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen ’Aşkın Olayım’ şarkısı ile şehir meydanına girdi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’a Balıkesir merkezin en uzun caddesi olan Milli Kuvvetler Caddesi’nin başında karşılama düzenlendi. Karşılama grubunu düzenleyen Balıkesirspor taraftarı, cadde üzerinde meşaleler yaktı. Büyük bir kalabalık ile karşılanan Büyükşehir adayı Ahmet Akın, halka sesleniş için Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda düzenlenen standa güçlükle erişebildi.

“Yiğit Balıkesirliler merhaba” diyerek konuşmasına başlayan Akın, “Balıkesir benim ailem diyerek çıktığım bu yolda inanın buraya kolay gelemedik. Çok mücadele ettik, çok çalıştık. Doğup büyüdüğüm memleketim Balıkesir’de 3 dönem milletvekilliği yapmayı bana layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Çok çalıştım daha çok çalışacağız. Halkın içinde olmazsanız, halkın sorununu bilemezsiniz. Eğer halkın sofrasına oturup ekmeğini paylaşmazsanız, ne çektiğini ne yediğini bilemezsiniz. Allah şahidimdir her zaman hemşehrilerimin yanında oldum. Hep onlarla yan yana iç içe oldum ve ben dertlerine de derman olmak için hep mücadele ettim. Bu benim en büyük görevim neden? Çünkü, halka hizmet Hakk’a hizmettir. Siz de benimle var mısınız Balıkesir” sözleriyle seçim startını verdi.

CHP’li Ahmet Akın’ın vatandaşa sesleniş programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili destek amacıyla eşlik etti.