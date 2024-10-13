Bursa Büyükşehir Belediyesi, başkanlığı döneminde şehrin yeşil kimliğine önemli katkılar sunan Erdem Saker’in adını ölümsüzleştirdi. Saker’in başkanlığı döneminde kente kazandırılan Soğanlı Botanik Parkı’nın adı, Erdem Saker Botanik Parkı olarak değiştirildi.

Bursa’da kültürden sanata, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan isimleri de unutmuyor. 1994-1999 döneminde Bursa’da Belediye Başkanlığı yapan Erdem Saker’in adı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi döneminde kente kazandırılan Soğanlı Botanik Parkı’na verilerek ölümsüzleştirildi. Yeni adıyla ‘Erdem Saker Botanik Parkı’nın isim değişim törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçmiş dönem Belediye Başkanı Erdem Saker ve eşi Bengin Saker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Park Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Alper Makam, Sağlık İşleri Daire Başkanı Düşünsel Şentürk ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten katıldı.

“Sizlerin izinde yürümek bizim için bir gurur vesilesidir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, düzenlenen törenle Erdem Saker’e gecikmeli de olsa hakkını teslim ettiklerini söyledi. Erdem Saker’in kendi döneminde yaptığı hizmetlerle Bursa’da, çevre kentlerde ve hatta Türkiye’de önemli izler bırakarak hafızalara kazındığını belirten Başkan Bozbey, “Erdem Saker’in görev yaptığı yıllarda birçok yeniliği Bursa’ya getirdiğini biliyoruz. Kentin hem doğasına hem kültürüne katkı sağladığını biliyoruz. Erdem Saker başkanımızın önemli hizmetleri DSİ döneminden başlıyor. Doğancı Barajı‘nın yapılmasıyla başlayan bir süreç. Bizler de Botanik Parkı’na gelen insanların Erdem Saker ismini yıllarca anmasını istiyoruz. Bu doğrultuda parkın adının ‘Erdem Saker Botanik Parkı’ olarak değiştirilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karar alındı. Sizlerin izinde yürümek bizim için bir gurur vesilesidir. Tüm hizmetlerinizden dolayı Bursalılar adına teşekkür ediyorum. Erdem Saker başkanımızın hatırası ve Bursa’ya olan sevdası bu parkla birlikte yüzyıllarca yaşayacaktır” dedi.

Geçmiş dönem Bursa Belediye Başkanı Erdem Saker ise Botanik Park’ın oluşumu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bursa Ovası’nın değerli tarım topraklarını korumak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Saker, “O dönemde 1/100.000’lik imar planını çıkararak toprakları korumaya aldık. Yakın Çevre Yolu yapıldıktan sonra çevresinde yapılaşma olmaması amacıyla bir koruma bandı oluşturmayı düşündük. Bu doğrultuda toplam 600 dönümlüm alanda Botanik Parkı’nı ve Hayvanat Bahçesi’ni kurduk. İsmimi parka verdikleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, Erdem Saker ve beraberindekiler tarafından ‘Erdem Saker Botanik Parkı’ tabelasının örtüsü açıldı.