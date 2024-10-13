Hakemler: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Gökhan Salduz
İnegölspor: Bekir Sevgi, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Mete Tetik(Dk 46 İsmail Kayalı(Dk 90 Ali Mert Aydın ), İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 62 Batuhan Günaldı) , Orhan Aktaş, İsmail Zehir(Dk 78 Uğur Utlu) Yusuf Tursun, Fatih Aktay(Dk 90 Hasan Alp Altınoluk) , Sadık Arda Yılmaztürk
Kırklarelispor Futbol A.Ş.: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Necmican Cebeci(Dk 37 Berkcan Aytaç), Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş(Dk 84 Yücel Candemir) Serhat Doğukan Taşdemir, Erdem Dikbasan(Dk 84 Okan Derici), Oğuz Çetinkaya, Muhammet Raşit Yönden, Taşkın Kartal(Dk 58 Semih Üstün)
Sarı kartlar: Mustafa Mete Tetik, Alican Özfesli, Bekir sevgi(İnegölspor) Hüseyin Eray Karataş, Berkcan Aytaç, Serhat Doğukan Taşdemir, Muammer Denizhan Taşkan(Kırklareli)
Kırmızı kart: Oğuz Çetinkaya(Kırklareli)
Goller: Yusuf Tursun(İnegölspor) Okan Derici(Kırklareli)
Maçtan önemli dakikalar
6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında topla ceza sahasına giren Yusuf'un vuruşunu kaleci çeldi. Top yine Yusuf'un önüne düştü. Yusuf'un ikinci vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
90+5'nci dakikada gelişen Kırklarelispor atağında ceza sahasında topla buluşan Okan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1