Yaklaşık 11 bin kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 45'i ormanlarla ve yüzde 34'ü tarım alanlarıyla kaplı olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle tekrar yeşil bir görünüme kavuşuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca 8,9 milyon metrekarelik yeşil alanın bakımını yaparken, 44 bin 409 ağacın ve 354 bin metrekarelik çalı alanının budamasını gerçekleştirdi. Ayrıca 500 ağaç başka noktalara taşındı. Belediye ekipleri, 272 oturma bankı, 233 piknik masası, 246 çöp kutusu, 25 oyun grubu ve 12 spor aleti montajını yaptı. Şehri farklı bölgelerine 2,2 milyon çiçek, 14 bin 503 fidan, 307 bin 638 çalı ve 28 bin 372 gül dikildi. Beşyol kavşağı, Gemlik sahili, Güzelyalı ve Trilye sahili gibi projeler tamamlanırken, Yıldırım Kent Ormanı ve Samanlı Kavşağı çevre düzenlemeleri gibi toplam 320 bin metrekarelik projeler ise devam ediyor.

Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak ve deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkarmak amacıyla 115 kilometre deniz kıyısı ile 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü aracılığıyla sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. 168 çalışan ve 43 araçla 760 bin metrekare kum temizliği ve 300 bin metrekare sert zemin temizliği yapıldı. 3 milyon 917 bin 590 kilogram atık toplanarak bertaraf istasyonlarına gönderilirken, 1000 metreküp kum serme ve tesviye çalışmaları yapıldı. Denizden 65 bin kilogram çöp toplanırken, sahillere 85 adet soyunma kabini, 94 adet duş, 500 çöp kasnağı, bin 250 adet şezlong, 6 engelli platformu konuldu. İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı ve Karacabey Malkara Plajı’na ‘Mavi Bayrak’ı kazandırıldı. Mudanya, Gemlik ve Trilye’de yaklaşık 200 adet aydınlatma armatürü yenilenerek enerji tasarrufu sağlandı. Güzelyalı sahilinde 140 metre uzunluğunda plaj uygulama projesi devam ederken, Mudanya kordonunun iyileştirmesi çalışmaları sürüyor. Gemlik-Manastır, Gemlik-Kurşunlu, Mudanya istasyon caddesi ile ilgili düzenleme projesi yapıldı. Mudanya Yat Limanı Projesi kapsamında ÇED raporu hazırlığı sürerken dosya, imar planı çalışması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü- Alan Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından inceleniyor.



Bursa’nın daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ise, kentin estetik görünümünü iyileştirmek amacıyla ana arterlerde ve meydanlarda gece gündüz demeden temizlik çalışmaları yürüttü. Yönetmeliğe uymayan, Türkçe olmayan, görüntü kirliliğine neden olan izinsiz tabela, afiş ve totemlerin kaldırılmasıyla, kent daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Ana arterlerdeki planlı temizlik çalışmaları, duvar yazıları ve kağıt afişlerin kaldırılması gibi çalışmalarla Bursa'nın daha yaşanabilir, estetik ve temiz bir kent olması yolunda önemli katkı sağlandı. Ana arterlerde kaza sonrası ani müdahale çalışmaları da titizlikle yürütüldü. Kentin muhtelif yerlerinde, estetik açıdan kötü görünüme sahip olan yıpranmış duvarlar, saha dolapları, metal aksam, korkuluklar, köprülü kavşak, alt geçit üst geçit gibi yapılarda, tespitler ve talepler neticesinde tasarım ve boyama çalışmaları yapıldı.

"Yaşanılacak bir Bursa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve geldiği ilk gün ilk işlerinin ağaç dikmek olduğunu hatırlattı. Gelecek yıllarda Bursa’nın tekrar ‘Yeşil’ kimliğine kavuşması için doğaya ve çevre yatırımları sürdürdüklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Belediye Başkanlığı için yola çıktığımızda ‘Yeniden Yeşil Bursa’ demiştik. Hedefimiz 5 yıl içinde Bursa’nın bir ucundan diğer ucuna 1 milyon fidan dikmek. Çocuklarımız ve torunlarımız nefes alabilsin diye bu kenti yeniden ağaçlarla donatacağız. Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bursa’mız dört mevsim turizm imkânına sahip bir kenttir. Bu potansiyelimizi daha fazla ortaya çıkarmalıyız. Plajlarımızın kalitesinin artırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. ‘Yeşil, beyaz, mavi şehir’ hedefimize doğru güvenli şekilde ilerliyoruz” dedi.