Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, Mayıs ayında bakım ve tedavileri için tesise getirilen 2 baykuş ve 1 kerkenez yavrusunu tedavi ederek doğal hayatlarına kavuşturdu.DENİZLİ (İGFA) - Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Mayıs ayında vatandaşlar tarafından bulunan iki adet Peçeli Baykuş yavrusu ile bir kerkenez yavrusu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek teslim edilmiş ve tedavilerine başlanmıştı. Yaklaşık 3 aylık süren bakım ve kontrollerin ardından iki adet Peçeli Baykuş yavrusu ile bir kerkenez yavrusu sağlıklarına yeniden kavuşturuldu. Ölçümleri ve numaralandırılması yapılan baykuşlar ve kerkenez daha sonra özgürlüğe kanat çırptı.