Ordu Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri yaz sezonunun sorunsuz geçirilmesi için vektörlere karşı savaşını sürdürüyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi kış sezonu boyunca başta sivrisinek ve karasineklerin üreme alanı olan alanlarda sürdürdüğü mücadelesine yaz sezonunda da devam ediyor. 24 araç ve personeller ile sahada bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor.

SU BİRİKİNTİLERİNDEN MAZGALLARA DETAYLI İLAÇLAMA

Vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için 19 ilçede çalışma yürüten vektörle mücadele ekipleri özellikle yaşam kalitesini düşüren sineklerin üreme alanı olan açık alan su birikintisi, durgun akan dereler, bataklık alan, bina altı suları, inşaat sahası, rögar, mazgal gibi alanlarda müdahaleler ile ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Gece ilaçlaması olarak bilenen ULV uygulaması ile de araçlarla sokak sokak dolaşarak vektörlerin vatandaşlara karşı oluşturabileceği sorunları etkin bir biçim bertaraf ediyor.

HEM ÇEVRE HEM DE HALK SAĞLIĞI KORUNUYOR

İlaçlamalar tamamen insan ve çevre dostu yöntemler kullanarak yapılıyor. Bu sayede hem çevre hem de halk sağlığı korunarak vektörlerin etkin bir şekilde kontrol altına alınıyor.

VEKTÖRLE MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Vatandaşların yaz aylarında mağduriyet yaşamaması için titizlikle çalışmalarını yürüten ekipler vektörle mücadeleye 19 ilçede aralıksız devam edecek.