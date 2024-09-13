Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Kamu Spor Oyunları’ turnuvasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı basketbol branşında büyük bir başarıya imza attı. Bursa kamu kurumları arasında yapılan turnuvada, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın basketbol takımı rakiplerini teker teker mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında Bursa Teknik Üniversitesi'ni de geçmeyi başaran takım, Bursa şampiyonu olarak namağlup bir şekilde bölge finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Kamu Spor Oyunları’, kamu çalışanlarının kaynaşmasını ve kurumlar arası iş birliğini artırmayı hedefliyor. Turnuva, tüm kentlerde gerçekleştiriliyor ve Bursa'daki başarı, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın bu yılki turnuvada ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.