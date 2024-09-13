Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde öğrencilerin ve velilerin huzuru için okulların çevresinde geniş çaplı bir denetime başladı. Okul bölgelerindeki yaya geçitleri, servis geçişleri denetlenirken okul giriş çıkışlarının güvenli şekilde sağlanması için uygulama yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde yeni başlayan 2024-2025 eğitim öğretim sezonu için yeni bir uygulama programı devreye aldı. Büyükşehir Zabıtası, şehir genelinde özellikle ilk ve ortaokullar olmak üzere tüm okul kampüslerinin çevresinde trafik denetimine başladı. Çocukların ve gençlerin huzurlu, güvenli ve sorunsuz şekilde eğitime ulaşabilmesi için çalışan zabıta timleri, okul binalarının çevresinde servis geçişlerini, yaya geçişlerini ve trafik kurallarına uyumu denetliyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, öğrencilerin yaya geçitlerinden geçişlerde ve servislerine güvenli bir şekilde geçişi zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Öğrencilerin okullara giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafiğin güvenli akışı ve çocukların okuldan güvenli şekilde çıkıp evlerine gitmesiyle ilgili düzen zabıta ekiplerince sağlanıyor. Büyükşehir Zabıtası, her gün okul giriş çıkışlarında bekliyor ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alıyor. Ekipler son olarak Sabiha Hanım, Atatürk ve Dr. Nuri Bayar İlk-Ortaokulu, servis bekleme alanlarında denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan açıklamada, “Sakarya’da eğitim-öğretim sezonunun huzurla, güvenli şekilde tamamlanması için Büyükşehir Zabıtası görevde. Şehir genelinde tüm okullarımızda çocuklarımız için nöbetteyiz, büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Evlatlarımıza güzel bir eğitim sezonu diliyoruz” denildi.