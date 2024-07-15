Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Keles ilçesine giderek Tarım A.Ş.'nin çiftçilere saman ve küçükbaş hayvan dağıtımına katıldı. Çiftçiye ve köylüye verilecek desteklerle artık gençlerin köylerden şehre değil, şehirden köylere geri döneceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çiftçimize mazot desteği de sağlayacağız. Akıllı projeler getirenlere destek olacağız" dedi. Bozbey, kendisinden destek isteyen yaşlı kadın üreticinin isteğini de anında yerine getirdi.



Türkiye'de bir ilke imza atarak makamını ilçelere taşıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, verdiği müjdelerle de vatandaşın yüzünü güldürdü. Dağ ilçelerinde tarım, hayvancılık, kırsal turizm ve kültürel faaliyetlerle ayağa kaldıracaklarını belirten Başkan Bozbey, yapılacak desteklerle şehirden köye geri göçü sağlayacaklarını söyledi. Bozbey'e saman ve hayvan desteği için Keles’e gelen Tarım Peyzaş A.Ş.’nin kamyonlarının yanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların isteklerini ve şikayetlerini dinleyen Başkan Bozbey, kendisinden destek isteyen yaşlı bir kadının ise isteğini anında yerine getirilmesini sağladı.

Vatandaşlarla yaptığı sohbette hayvancılığı çoğaltacaklarını belirten Başkan Bozbey, “BESAŞ olarak biz buradaki süt tesisimiz için süt alımını yapıyoruz. Fiyatları da köylümüzün de gelirini yükseltmek için yukarıya çekeceğiz. İşleyip bir çok yerdeki BESAŞ büfelerimizde satıyoruz. Sütünden yoğurduna, peynirinden kaşarına kadar en kaliteli ürünleri üretiyoruz. Daha farklı ürünleri de ortaya çıkaracağız. Biz en sağlıklı ürünü vatandaşımıza, vatandaşımızdan aldığımız süt veya diğer malzemelerle üreterek ulaştırıyoruz. Süt konusunda köylümüzün hayvancılıktan vazgeçmesini değil, tam tersine hayvancılığı arttırarak devam etmesini istiyoruz. Onun için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Buradaki gençlerin gelirlerini yükseltirsek, şehirlere göçlerinin önüne geçmiş oluruz. Onun için çabalıyoruz” diye konuştu.



Başkan Bozbey, yaptıkları ve yapacakları destekleri açıkladı. Bozbey, “Çiftçimize ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşımıza hem saman desteği, hem de küçükbaş hayvan konusunda destek veriyoruz. Zaten bundan önce de yaptıklarımız var. Ama bundan sonra bunları daha planlı bir şekilde bütün köylerimize, hayvancılığı yapmak isteyen hemşerilerimize ulaştırıp oralarda aile işletmeleri adı altında bu aile işletmelerini çoğaltarak hem gelirlerinin artmasını aynı zamanda da kendilerinin de bulundukları yerlerde güvenli bir yaşam sürmesini arzu ediyoruz. Dağ yöresi son derece önemli bir yer. Burada turizm, hayvancılık, özellikle tarım yapılıyor. Bugün buranın kirazı Avrupa’ya da ihraç ediliyor. Birçok yere gidip özel stantlarda satılıyor. Ama biraz daha tanıtmamız lazım” diye konuştu.



“Artık gençler, köylere göç edecek”

Yakın süre içinde bir kooperatif kurarak gereken desteği profesyonel olarak vereceklerini belirten Başkan Bozbey, “Biz de elimizden gelenin fazlasını vereceğiz. Bu sayede artık gençler şehre değil, şehirden gerisin geriye buraya yerleşecekler. Hem burada gelirlerini yükseltecekler aynı zamanda sağlıklı huzurlu bir yaşam sürecekler. Bunun yanında tabi sosyal imkanları ve kültürel imkânları da çoğaltmayı planlıyoruz. Bu yöremiz hem yaşanabilir aynı zamanda da temiz bir havayı soluduğumuz gibi sağlık bir hayat sürmemiz anlamında da önemli bir yer bunu mutlaka başaracağız ve sağlayacağız” dedi.

Başkanın yapmış olduğu açıklamadan mutluluk duyan vatandaşlar, ‘Sizlere çok güveniyoruz. Allah sizden bin kere razı olsun” diye temennide bulundu.