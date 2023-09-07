3. Lig temsilcisi Kafkasspor’un Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ayvalıkgücü karşılaşması öncesi, Kamikaze taraftarlar grubu tarafından özel bir gece tertip edildi. Yüzlerce taraftarın katılım sağladığı organizasyona teknik heyet ve futbolcular tam kadro katılım sağlarken, düzenlenen eğlencede moral depolandı.

Kamikaze buluşmalarının 2’ncisi Tüfekçikonak köyünde gerçekleştirildi. Meşaleler arasında köye giriş yapan takım otobüsünü taraftarlar coşkuyla karşıladı. Yemek ikramının yapıldığı etkinlikte taraftarlar attıkları sloganlarla renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan köy adına bir konuşma yapan Tüfekçikonak Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Nedim Sevim 18 Kafkas kökenli köyün katkısıyla kurulan Kafkasspor’un 3. Lige çıkmasından dolayı onur duyduklarını belirterek, bugün Türkiye’nin konuştuğu bir spor kulübüne dönüştüklerini anlattı. Teknik heyet ve futbolcuların başlarını dik tutmaları durumunda her türlü desteği vereceklerini söyleyen Sevim, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu camia arkanızda. Siz çıkın mücadele edin, gerisini bize bırakın. Biz bugünlere hep başı dik geldik” diye konuştu.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar ve İnegöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şentürk’te kısa bir selamlama konuşması yaparak, teknik heyete, futbolculara ve yönetim kuruluna başarılar dilediler.

Teknik heyet ve futbolcuların tek tek tanıtıldığı gecede Kafkasspor Başkanı Celal Ter’de bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin örnek gösterdiği bir spor kulübü olmak istediklerini söyleyen Başkan Ter, sadece eğlencenin olduğu bir lig maratonu geçirmek istediklerini belirterek, küfürsüz ve cezasız bir lig geçirme hedefi koyduklarını açıkladı.

Kafkasspor’un 43 yıllık mazisini anlatan Ter, kurucu üyelerinden günümüze kadar tüm başkan ve yöneticilerin birlik ve bütünlüğü ile bugünlere geldiklerini belirterek, bu günden sonrada bu geleneğin süreceğini anlattı. Kamikaze ve Cveneburi taraftarlarına da teşekkür eden Başkan Ter, “Bugüne kadar sizler bizlerin hep itici gücü oldunuz. Birlikte güldük, birlikte eğlendik. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda takımımızın peşinden koştuk. Bugünden sonra aynı güzellikleri tekrar yaşamak istiyoruz. Gelecek olan misafir takımlarımızı en iyi şekilde ağırlayalım. Kardeşlik ve dostluk köprülerini tüm ülkemize yayalım. Bizler bu ülkenin örnek gösterilen kulübü olalım” dedi.

Geceye katılım sağlayan İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ise Kafkasspor taraftar gruplarına seslenerek, bugüne kadar emniyet teşkilatı olarak hiçbir sorun yaşamadıkları taraftarların aynı centilmenlikle yeni sezonda da takımlarını desteklemelerini istedi. Kafkasspor’a başarılar dileyen Baydemir, spor yasasına ilişkin bilgilendirmelerde yaptı.

KADIN VE ÇOCUKLARA İLK MAÇ ÜCRETSİZ

Kulüp Başkanı Celal Ter ayrıca evlerinde oynayacakları ilk maçta, kadın ve çocuk taraftarına özel bir bölge oluşturacaklarını ve bu alanın ücretsiz olacağını müjdeledi.

Yapılan konuşmalar sonrasında Kafkas yöresine ait oyunlar sergilendi. Gecenin finalinde teknik heyet, futbolcular, taraftar grupları ve protokol üyeleri hep birlikte çiftetelli oynadı.