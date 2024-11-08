Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan halkının Zafer Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin 4’üncü yıl dönümünü gururla kutlayan Can Azerbaycan’ın bu özel gününü yürekten tebrik ettşç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin şahsında 44 günlük vatan muharebesini zafere ulaştıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyorum. Adlarını tarihe şerefle yazdıran aziz şehitlerimizin tamamını rahmetle yâd ediyor, asil ruhları şad olsun diyorum. Karabağ’ın semalarında nazlı hilal dalgalansın diye can veren o kahramanları her zaman şükranla anacağız" ifadelerini kullandı.