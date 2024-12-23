Balıkesir’i daha güvenli bir şehir haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Can Dost" adlı mobil hayvan bakım aracıyla 20 ilçeyi tek tek dolaşarak sokak hayvanlarının tedavi ve sağlık kontrollerini yapıyor. Aralık ve Ocak ayları boyunca sürecek programda, "Can Dost"un yolculuğu Savaştepe'den başlayıp 17 Ocak 2025'te Altıeylül'de sona erecek. Farklı günlerde düzenlenen ziyaretlerde sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramaları yapılacak. Uzman veteriner hekimler tarafından bu hayvanlara parazit tedavisi, kuduz aşısı ve diğer sağlık hizmetleri uygulanacak.

Her ilçe tek tek ziyaret edilecek

Sokakta zor şartlarda yaşayan hayvanların daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet alabilmelerini sağlayan “Can Dost” 23 Aralık’ta Sındırgı Cumhuriyet Meydanı ve 24 Aralık’ta Kepsut Cumhuriyet Meydanı ile devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Can Dost”; 25 Aralık’ta Dursunbey Kent Meydanı, 26 Aralık’ta Balya Cumhuriyet Meydanı, 27 Aralık’ta İvrindi Atatürk Meydanı, 30 Aralık’ta Havran eski belediye önü ve 31 Aralık’ta Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. 2025’in ilk günlerinde 2 Ocak’ta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda, 3 Ocak’ta Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 6 Ocak’ta Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek olan “Can Dost”, 7 Ocak’ta Susurluk Heykel Meydanı’nda, 8 Ocak’ta Manyas Atatürk Meydanı’nda, 9 Ocak’ta Gönen Hükümet Meydanı’nda ve 10 Ocak’ta Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet verecek. Sokak hayvanları için tüm klinik imkânları seferber eden “Can Dost”un Aralık-Ocak programı 13 Ocak’ta Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 14 Ocak’ta Marmara Adası Paşa Limanı’nı ziyaretlerinin ardından 16 Ocak’ta Karesi Millet Bahçesi ve 17 Ocak Altıeylül Atatürk Parkı’nda tamamlanacak.