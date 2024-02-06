Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1’inci yıldönümünde, 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı oluşturuldu.

Ezine ilçesi Köprübaşı mevkinde düzenlenen fidan dikimi programına, Vali İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, kurum müdürleri ile kamu kurum ve kuruluş personeli katıldı.

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1’inci yıl dönümünde fidanların toprakla buluştuğu etkinliği, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualar edilmesiyle son buldu.