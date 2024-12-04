Çanakkale’de Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 15 kaçak göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı tutulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde Göçmen Kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir araç İzmir yolu çevre yolunda durduruldu. Araç içerisinde Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. 1 şüpheli şahıs Göçmen Kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.