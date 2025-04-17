Çanakkale’de Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Mesleki Güncelleme ve Kurum Kültürü Bütünleşik Eğitimi" verildi. Orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarına yönelik olan eğitim 3 gün sürdü. Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Dr. Psk. Gülsüm Demirel katıldı.

Eğitimde açılış konuşmalarını yapan Bölge Müdürü Enver Demirci, eğitim programının kurum ve katılımcılar için hayırlara vesile olacağını belirterek katılımcılara başarılar diledi.

Konuşmasına Orman Genel Müdürlüğünün 186 yıllık köklü bir kurum olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, kurum kültürü ile birlikte teknolojiyi etkin kullanan, ortak dili konuşan nitelikli meslektaşlar yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Eğitim kapsamında; "Kurum Kültürü", "Sosyal Davranış Kuralları", "Kriz Yönetimi", "Stres Yönetimi", "İletişim Becerileri ile Orman Zararları ile Mücadele", "Kadastro Faaliyetleri", "İzin ve İrtifak İşlemleri ve İşletme Pazarlama" konu başlıklı eğitimler verildi.