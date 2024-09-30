Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, "Su Ürünleri Üretim Planlaması ve Hamsi Avcılığında Kota Uygulamaları" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Akbaş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, teknik personel ve su ürünleri kooperatif başkanları katıldı.

Toplantıda, Çanakkale’nin su ürünleri üretim planı, yeni destekleme modeli, su ürünleri bilgi sistemi, balıkçı gemileri ve tekne boylarına göre destek tutarları gibi konular ele alındı. Ayrıca, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün desteklenmesi, izleme sistemi ve hamside üretim planlaması konuları da görüşüldü.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Su ürünleri üretim planlaması, denizlerimizdeki zenginliğin gelecek nesillere aktarılması açısından Bakanlığımız tarafından büyük önem taşımaktadır. Bu planlamanın önemli bir ayağını yeni destekleme modeli ve hamsi kotası oluşturuyor. Üretimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği için bu çalışmaları önemsiyoruz. Yeni destekleme modelimizin ve av sezonunun tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daire Başkanı Hüseyin Akbaş tarafından, üretim planlaması kapsamında Bakanlığın su ürünleri politikaları ve yeni uygulamalar anlatıldı. Toplantı, kooperatif başkanları ve teknik personelin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Toplantının, Çanakkale’nin su ürünleri sektörüne yeni ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.