Borlat, "İstanbul’da, başkentte Çanakkale Zaferi adına törenlerin yapıldığını göreceğiz. Bu törenler kapsamında özellikle İstanbul içerisinde, Çanakkale Cephesi’nde görev alan askerlerin şehit olan çocuklarıyla ilgili bir geçit töreni yapılmış, aynı zamanda İstanbul’daki camiler de kandillerle süslenmiş, benzer şekilde öğrenciler törenlere katılabilsin diye özellikle İstanbul’daki okullar bir gün resmi tatil ilan edildi" dedi.

Çanakkale Zaferi ve İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyesinin 109’uncu yıl dönümü, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi’nde her yıl törenlerle kutlanıyor.

Çanakkale Savaşları Uzmanı Doç. Dr. Barış Borlat, Çanakkale Savaşı’nı kaybeden İtilaf Devletleri’ne ait güçlerin, Gelibolu Yarımadası’nı tahliyesinin 109’uncu yıl dönümü olan 9 Ocak 1916 tarihinin tüm Anadolu’da bir zafer olarak kabul edildiğini söyledi.

Çanakkale Cephesi’nin iki ayrı tarihte kapandığını belirten Doç. Dr. Barış Borlat, “Önce 20 Aralık 1915 tarihinde Arıburnu Anafarta Bölgesindeki düşman askerlerinin çekildiğini göreceğiz. Hemen arkasından 9 Ocak 1916 tarihinde bu defa Seddülbahir bölgesinden düşman askerleri yani İngilizler Çanakkale bölgesini terk etmişler ve artık Çanakkale Zaferi’nin kesin olarak burada ortaya çıkmış olduğunu göreceğiz. Nitekim 9 Ocak 1916 tarihi Çanakkale Cephesi’nin, Çanakkale muharebelerinin en önemli, en kritik tarihlerinden birisidir. Çünkü cephedeki tam anlamıyla zaferin belgelendiği, tescillendiği, dünya tarafından kabul edildiği tarihte aslında bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tarihten sonra Osmanlı kamuoyunda Çanakkale Zaferi’nin büyük bir yankı uyandırdığını göreceğiz. Dönem basınında birçok haberler çıkmaya başlamış ama sadece bununla kalmamış aynı zamanda İstanbul’da, başkentte Çanakkale Zaferi adına törenlerin yapıldığını göreceğiz. Bu törenler kapsamında özellikle İstanbul içerisinde, Çanakkale Cephesinde görev alan askerlerin şehit olan çocuklarıyla ilgili bir geçit töreni yapılmış, aynı zamanda İstanbul’daki camilerde kandillerle süslenmiş, benzer şekilde öğrenciler törenlere katılabilsin diye biz özellikle İstanbul’daki okulların bir gün resmi tatil ilan edildiğini göreceğiz. Hatta bununla da kalmamış, 9 Ocak akşamında İstanbul’da fener alayı düzenlenmek suretiyle, Çanakkale Zaferi’nin yaygın bir şekilde anıldığını göreceğiz. Sadece İstanbul’da sıkışmamış Çanakkale Zaferi Anadolu’nun tamamında büyük yankı uyandırmış, 9 Ocak tarihinden başlamak üzere Edirne’de, İstanbul’un dışındaki illerde Sivas’ta, Konya’da Çanakkale Zaferi törenleri yapılmıştır. Bu törenler esnasında şehitlerin anıldığını ve zaferin aslında bütün Anadolu’ya hızla yayılmış olduğunu göreceğiz. Bu bize şunu gösterecek. 9 Ocak 1916 tarihi Çanakkale Cephesi’nin tüm Anadolu’da bir zafer olarak kabul edilmesi algılandığının da göstergesidir. Nitekim Mebusan Meclisi’nde ve Ayan Meclisi’ndeki vekillerin de Çanakkale Zaferi’yle ilgili konuşmalarının hemen bu tarihin arkasına denk geldiğini söyleyebiliriz. O esnada Dünya Savaşı devam ettiği için bütün Ordu Komutanlıklarından Çanakkale Zaferi adına tebrik telgraflarının gönderildiğini ve bunların İstanbul’daki sevinci büyük oranda arttırmış olduğunu da söyleyebiliriz" dedi.