Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 hektarlık orman dışı alan zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Çiçeklidede mevkiinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personelinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında 2 hektarlık orman dışı alan zarar gördü.