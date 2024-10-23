İSTANBUL (İHA) – CANİK, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yeni ürünlerini sergiledi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral yaptıkları ihracattan bahsederken, Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 80’ini yaptıklarını belirtti.

Savunma sanayinin önde gelen markalarından CANİK, yeni ürünlerini SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıttı. Şirket, yenilikçi silah sistemleri ve savunma çözümleri ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Fuar alanında açıklamalarda bulunan CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Türkiye’nin savunma sanayide son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğini söyledi.

Sektörde yaşanan gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Zafer Aral, "Savunma sanayi sektörü hızlı bir gelişme gösterdi. Bu gelişmede temel unsur insandır. Türkiye’de şu anda insan kaynağımız yeterli seviyeye ulaştı. Yıllardır eğitimler ile insan kaynağımız yüksek teknolojiyi kullanabilecek vasıflara sahip hale geldi. Bu insan kitlesiyle birlikte savunma sanayimiz çok hızlı şekilde gelişti" dedi.

"Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 80’ini yapıyoruz"

Tabanca üretiminde CANİK markasının global bir hale geldiğini anlatan Aral, "CANİK, tabanca üretiminde iyi bir noktaya ulaştı. Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 80’ini yapıyoruz. Global bir marka haline geldik. Bunun yanında ağır makineli tüfek üretimine geçtik. 3 modelimiz var. Ağır makineli tüfekte Türkiye ihracatının tamamını biz yapıyoruz. CANİK olarak dünyada ilk 5 marka içindeyiz" diye konuştu.

"Bu seneki ihracat 170 milyon dolar"

İhracat odaklı bir firma olduklarını ifade eden Aral, "Üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. Bu seneki ihracatımız yaklaşık 170 milyon dolar. İhracatımızın en büyük bölümünü ABD’ye yapıyoruz. Dünya savunma sanayi harcaması 2,5 trilyon dolar. Bunun 800-900 milyar dolarını ABD yapıyor. 90 milyar dolar İngiltere’nin harcaması var. 20 milyar dolar ise Türkiye’nin harcaması var" şeklinde konuştu.

İngiltere’de satın alınan fabrika ile orada da üretime başladıklarını belirten Aral, "İngiltere’de top fabrikası satın aldık. Bu satın alım Türkiye’ye seviye atlattı. Hem İngiltere’de üretim yapıyoruz hem Türkiye’de üretimleri sürdürüyoruz" dedi.

İngiltere’deki fabrikada 30x113 mm otomatik orta kalibre top üretildiğine dikkat çeken Aral, "Dünyada 30x113 mm otomatik orta kalibre top üreten 3 firmadan biriyiz. 30x113 mm otomatik orta kalibre top VENOM LR’yi bu fuarda da sergiliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren teslimata başlayacağız. Bu silah ile çoklu drone saldırıları, çoklu insansız hava araçlarına karşı savunma konusunda bu silah kullanılabilecek. Bu silahın menzili 3-3,5 km, dakikada 250-1000 arası mühimmat atışı yapabiliyor. Top mühimmatı kullanıyor. İkinci olarak sensörlüdür, karşısında bir şey gördüğünde infilak eder. Fırlatıldığı anda içindeki çip ile belirlenen koordinatlarda patlar. Alçak savunma sisteminde çok başarılı bir silah, bütün dünya bu konsepte doğru kaymaya başladı" ifadelerini kullandı.