Keşke gerek duyulmasaydı. Her ülke için geçerlidir. Kadavradan organ bağışı oldukça düşüktür. Bunlar için iyi seviyede olan İspanya gibi örnekler var ama ne yazık ki Türkiye’de kadavradan organ bağışı istenilen düzeyde değildir. Bunun birçok faktörü vardır. Türkiye’de 2012 itibariyle toplam 250’ye yakın kadavra karaciğer nakli yapıldı. Oysa beklenen ya da olması gereken 1500-2000 civarındadır. Kadavra beklerken hastaların hastalıklarının ilerleyip kaybedilme riski var ve bu şekilde kaybedilen çok kişi vardır. Canlıdan karaciğer nakli bu hastalar için bir seçenek olarak ortaya çıktı. Bu havuzu genişletmek, insanlara ikinci hayatlarına bir şans vermek için canlıdan kara ciğer nakli bu repertuvara eklendi.