Sürdürülebilir bir doğa için gönüllülük bilincini geliştirmeyi amaçladığı Indigo Turtles projesiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek veren Mavi, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Tam 10 yıldır devam eden proje kapsamında bu sene de Merkez ofis ve mağazalardan 30 kişilik Mavi gönüllü ekibi, EKAD’ın Belek’teki kampına katılarak deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize ulaştıkları mucizevi anlara tanık olurken, yuvasında sıkışan yavru carettaların kurtarma çalışmalarına destek verdi.

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat’tan teorik eğitim aldıktan sonra yine Canbolat’ın rehberliğinde tamamen bilimsel olarak yürütülen arazi çalışmalarına katılan çalışanlar, deniz kaplumbağalarının çevresel etkilerden korunmaları ve hayati tehlikelerden arınmış bir şekilde denize adım atmalarına yardımcı oldu.

10 YILDIR BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAYA DEVAM

EKAD, 24 yılda 1.2 milyonun üzerinde Caretta Caretta’yı denizle buluşturarak Akdeniz’e hayat verirken, Indigo Turtles projesi de 10 yıldır bu zorlu yaşam mücadelesine destek veriyor.

110 milyon yıldır yaşayan ve Akdeniz faunasının doğal bir parçası haline gelmiş Caretta Caretta ve Chelonia Mydas deniz kaplumbağalarını korumak adına Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) çalışmalarını Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı Belek’te sürdürüyor. Yavru kaplumbağalar yumurtadan çıktıkları andan itibaren birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Bırakılan yumurtaların sadece binde üçü erginliğe ulaşabiliyor.

EKAD’ın Mayıs-Eylül tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirdiği çalışmalara, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yüzlerce üniversiteli gönüllünün yanı sıra, Mavi çalışanları, müşterileri, bursiyerleri ve takipçileri de katılıyor. Gönüllü gençler sahilde kamp kurarak, ergin dişi kaplumbağaların yumurtalarını dış faktörlerden korumak, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

Biyoçeşitlilik ve gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık yaratan proje kapsamında koruma çalışmaları başladığında bölgede sadece 350 yuva varken, bu sayı bugünlerde bin 652’ye ulaştı.