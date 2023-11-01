Yeme içme fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 1 lira olan bir bardak çay fiyatı, yüzde 100 zam ile 2 liraya çıkarıldı.

Son aylarda dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyon verileri de ciddi seviyelere ulaştı. Enflasyonun en fazla hissedildiği sektör ise gıda oldu. Ancak bu artışlar TBMM’yi etkilemedi. TBMM'de milletvekillerinin kullandığı lokantada, ürünler zamlansa da fiyatlar oldukça düşük.

ÇAYA ZAM GELDİ

Fiyatlarıyla sık sık gündem olan TBMM'de karton bardakta satılan çaya zam geldi.

2 LİRAYA YÜKSELDİ

1 lira olan bir bardak çay fiyatı yüzde 100 zam ile 2 liraya çıkarıldı.

MİLLETVEKİLLERİ MİSAFİRLERİNİ MECLİS'TE AĞIRLIYOR

Özellikle milletvekilleri, fiyatların düşük olmasından dolayı il dışından gelen misafirlerini Meclis lokantasında ağırlıyor. TBMM'nin ana binasında ve milletvekili odalarının bulunduğu binada 2 restoran bulunuyor. Bahçedeki iki restoran ve bir kafenin yanında Eğitim ve Sosyal Tesis olan Ala Restoran'da da 2 lokanta faaliyet gösteriyor.

KUZU ŞİŞ 45 TL

Menülerde yer alan kuzu şiş ise 45 Türk Lirası ile dikkat çekiyor.