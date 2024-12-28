2 yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve bu yıl da TBL’de mücadele eden Çayırova Belediyesi, İlkan Karaman Sezonu’nun 18. hafta karşılaşmasında İstanbul Ankaspor’a konuk olacak. Ligde aldığı 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk yarıyı beşinci sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi, Ankaspor’u deplasmanda yenerek bir galibiyeti daha hanesine yazdırmak istiyor. Sakatlıkları bulunan Mert Çevik ve Jamari Traylor dışında eksik oyuncusu bulunmayan Çayırova Belediyesi, baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde müsabakaya hazırlanıyor. Müsabaka, 29 Aralık Pazar günü saat 13.00’da Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. Maçı, Mehmet Burak Anlatıcı, Erdoğan Çelebi ve Hasan Ok hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: iha