Gündelik hayatta sıklıkla karşılaştığımız 5 TL, 50 TL ve 200 TL'lik banknotlarda meydana gelen basım hataları, koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor. Bu özel paralar, sosyal medya platformlarında satışa çıkarılarak düşük değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla alıcı buluyor.

İstanbul'da yaşayan Yılmaz, cebindeki 5 TL'yi kontrol ettiğinde sağ üst köşedeki 5 rakamının yarısının eksik olduğunu fark etti. Bu basım hatasını fırsata çeviren Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürerek hatalı basım olduğunu doğruladıktan sonra 5 TL'lik banknotu 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz, yanlış basım olduğunu düşündüğü 5 TL'sini sosyal medya hesabından 1000 TL'ye satışa çıkardı. Durmaz, online dersler için yeni bir bilgisayar almak istediğini belirterek bu fırsatı değerlendirerek eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Hüseyin Güzel, koleksiyon değeri taşıdığını düşündüğü yanlış basım 200 TL'yi satışa çıkararak 55 bin TL değer biçti. Güzel, üzerinde iki sıfırı olmayan banknotunun bir an önce alıcı bulmasını bekliyor.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Şerafettin Erbil, müşterisinden aldığı hatalı basım 50 TL'yi bankaya götürerek sahte olmadığını teyit etti. Daha sonra internet üzerinden yaptığı araştırma sonucunda, bu hatanın koleksiyonerler için değerli olduğunu öğrendi. Erbil, hatalı basım 50 TL'yi fotoğraflayarak 80 bin TL'ye satmayı planlıyor.

Bu özel paraların koleksiyonerler için büyük değer taşıdığına dikkat çekilirken, alıcıların sahte paralara karşı dikkatli olması ve güvenilir kaynaklardan alım yapması önem arz ediyor.