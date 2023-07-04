Çekmeköy’de bir binanın giriş katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Patlama, saat 16.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Deniz Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında dairede bulunan 64 yaşındaki Makhpurat Gulamowa yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları ve pencereleri yıkıldı. Olay yerine gelen İGDAŞ ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlama anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte alevlerin yükseldiği ve demir parçaların etrafa saçıldığı görüldü. Daireden kopan demir parçaları park halindeki araçlara zarar verirken, bitişik binada bulunan bir iş yerinin ise camları kırıldı. Çevredekilerin de patlamanın şiddetiyle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.