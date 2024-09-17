Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen araç küle döndü.

Yangın, İstanbul Çekmeköy İlçesi, Kuzey Marmara Otoyolu’nda saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen Osman B. hâkimiyetindeki otomobil seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Aracın motor kısmından çıkan alevler bir anda büyüyerek tüm otomobili sardı. Otomobil sürücüsü çıkan yangını söndürmeyeceğini anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucu söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.