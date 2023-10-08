Çekmeköy’de hayvan rehabilitasyon merkezinde banyo zamanı gelen ayı bakıcıları tarafından yıkandı. Vatandaşlar ise yavru ayı Liva’nın yıkanmasını ilgiyle izledi.

Çekmeköy’de hayvan rehabilitasyon merkezinde bulunan Liva isimli ayıya bakıcıları tarafından banyo yaptırıldı. Yavru ayının haftalık banyosu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Ayı Liva daha sonra biberonla beslendi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği ve bol bol fotoğraf çektiği Liva’nın banyosu ve oyun oynaması renkli anlara sahne oldu. 13 aylık Liva, daha sonra park içerisinde görevli bakıcısının eşliğinde ziyaretçiler ile oyunlar oynadı.

Kaplan Kimbo ve Çilek günde 30 kilo et ile besleniyor

Rehabilitasyon merkezinde bulunan Kimbo ve Çilek isimli kaplanlar ise günde 30 kilo et yiyerek besleniyor. Pazar günleri halka açık şekilde beslenen kaplanlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, “Bugün için iki farklı etkinlik yapıldı. Bunlardan birisi ayı Liva’nın banyo etkinliği. Haftalık düzenlenen ayı Liva’nın banyo etkinliği ile birlikte kaplan Kimbo ve Çilek’in de beslenme etkinliği gerçekleştirildi. İki kaplanımız mevcut. Kaplanlarımız yaklaşık günde 30 kilo et yiyorlar. Çocuklarımız da gayet memnun, aileler memnun. Her aile çocuğunun bu tür etkinlikleri yakından görerek yerinde bilgi alarak öğrenmesinden son derece memnun. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, ekibimize ve katılım sağlayan bilhassa ziyaretçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Korkmuyorum, çok seviyorum hayvanları”

Ziyaretçi Pınar Cebeci, “Çok güzel, korkmuyorum, çok seviyorum hayvanları. İnsanları bu kadar sevmiyorum açık konuşayım. Zarar verirse de o da benim şansım artık, ne yapayım. Evde de var kedilerim, sokakta da var, onlara da bakıyoruz. Hayvanları çok seviyorum” dedi.