31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve İBB Adayı Murat Kurum’un birlikte yapmayı planladıkları projeler Çekmeköy’ün geleceğini şekillendirecek.

Cumhur İttifakı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde açıkladığı 47 vizyon projeyle Çekmeköy’ün geleceğini şekillendirme konusunda emin adımla atıyor. 2009 ‘da belediye başkanı olduktan sonra Çekmeköy’ü İstanbul’un parlayan yıldızı haline getiren, Başkan Poyraz, seçimler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’la birlikte hızla başlayacak projeleri anlattı.

“Metro tünellerini toprakla dolduranlardan Çekmeköy halkı hesap soracak”

Başkan Poyraz, “Rahmetli Kadir Ağabey döneminde çalışmalarına başlanmış tünelleri kazılmış ve belirli bir aşamaya getirilmiş olan metro hattı tüm vatandaşlarımızın malumudur ki bir gün ansızın toprakla dolduruldu. Halbuki 2019 yılında mevcut İBB Başkanı ilçemizi ziyaret etmiş ve kendisine durumu anlatmıştık. Halkla istişare edeceğini bölgedeki muhtarla görüşeceğini belirtmişti. Bunların haberleri hala İBB web sitesinde mevcuttur. Gelin görün ki hatta kılçık denildi, toprakla dolduruldu vatandaşa unutturulmaya çalışıldı. Şimdi yerel seçim gelince farklı söylemler metroyu yeni sıfırdan yapıyormuş havasıyla bir takım reklam çalışmaları yürütüyorlar. Sormazlar mı adama 5 yıldır neredeydiniz diye? Ama Allah izin ve imkan verirse Murat Kurum Başkanımız sözünü verdi. Seçimin kazanılmasının hemen akabinde bu metro hattı başlayacak ve 150 binden fazla Çekmeköylüyü ilgilendiren Metro hattımızı ilçemize kazandıracağız. İBB Adayımız Sayın Murat Kurum’la çalışmalarını başlatacağımız bu hatta; Taşdelen, Aydınlar Ve Güngören duraklarıyla; Alemdağ, Cumhuriyet, Çatalmeşe, Ekşioğlu,Kirazlıdere, Nişantepe, Reşadiye, Soğukpınar Ve Sultançiftliği Mahalleleri Üsküdar Metrosu ile buluşturulacak” dedi.

“Şile yolunu, Çile yoluna çevirdiler”

Poyraz devamında, “2019 yılı ziyaretlerinde sayın İmamoğlu’na Taşdelen kavşağındaki durumu bizzat izah ettim. İhalesi yapılış projeyi burada da iptal ettiler. Yaklaşık 3.5 yıl hiçbir çalışma yapmadılar. Çekmeköy Belediyemizin meclisinde CHP’ li üyelere, İBB meclisinde bizzat kendilerine ve üyelerine Taşdelen Kavşağı probleminin giderek büyüdüğünü defalarca da hatırlattım. Baktık olacağı yok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle alternatif bir yol projesi için çalışmalara başladık. Biz köprülü kavşağa başlayınca gelip Taşdelen-Yenidoğan Kavşağında 2023 genel seçimleri öncesinde göstermelik bir temel attılar. Seçim kendileri için hüsranla sonuçlanınca yaklaşık 4 ay temelin atıldığı bölge reklam panosu olarak kullanıldı. Sonra 2024 yerel seçimleri yaklaşınca bölge yeniden gündeme geldi. Şile yolunda şerit kapatarak kimsenin ne olduğunu bilmediği çalışmalarına başladılar. Onlar çalışmaya başlaya dursun biz 11 ay gibi kısa bir sürede köprülü kavşağımızı bitirip hizmete açtık. Tam bu bölgede trafiği yüzde 80 üzerinde çözdük derken, kapattıkları şeritlerin sözüm ona açıp şimdi Ümraniye istikametinde nikah sarayımızın önünü kapadılar. İnsanlarımız rahat bir nefese alıp trafikten kurtulacaktı. Ama bunu bile çok gördüler. Biz kavşağımızı açtık vatandaşlarımız memnun. İnşallah seçimden sonra bölgeye asfalt dahi atamayan irade son bulacak ve biz de Murat Başkanımızla omuz omuz Taşdelen bölgesini trafikten tamamen kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

“Alparslan Türkeş Kültür Merkezi’ni çürümeye terk ettiler”

Bitirilecek olan projeler arasında Alparslan Türkeş Kültür Merkezi’nin olduğunu kaydeden Başkan Ahmet Poyraz, “Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in adını vererek çalışmalarına başladığımı Kültür Merkezi 2019’da yeni İBB yönetimi tarafından kendi haline terk edildi. Yapılan yatırımlar, harcanan milli sermayeye yazık edildi. Betonu dökülmüş zemin seviyesine getirilmiş kültür merkezine çivi dahi çakmadılar. 5 Yıldır Doğa Parkı’ın girişindeki alan tüm Çekmeköylüler malumudur. Kültür merkezimizde; kapalı otopark, fuaye alanları, konferans salonu, sergi alanları, tiyatro salonları ve çeşitli sanat dalları için özel olarak tasarlanmış atölyeler ve kulisler, bölgenin kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlandı. Murat Kurum Başkanımızın önderliğinde yeniden canlanacak ve tamamlanacak bu proje, ilçemizin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtacak ve toplumun her kesimine hitap edecektir” dedi.

“Odak Çekmeköy çok sevilecek”

“Bizi en çok heyecanlandıran projelerden biri de Odak Çekmeköy ismini verdiğimiz projemiz” diyen Başkan Poyraz, “Taşdelen Lunapark’ın bulunduğu 12 bin 344 metrekare alan üzerinde planlanan Çekmeköylüler için bir yaşam merkezi olacak Odak Çekmeköy İstanbul’un parlayan yıldızı ilçemize yakışır modern bir tesis olacak. 3 katlı zemin altı otopark her katta 400 araç toplamda bin 200 araç kapasitesi, Çekmeköy-Taşdelen metro projesinin de yanında olan ve kolay ulaşılabilen bir noktada olacak. Odak Çekmeköy’ün içerisinde; gençlik merkezi, spor merkezi, millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, açık-kapalı sergi alanları, oyun sahaları, dijital spor merkezi, kaykay pisti, açık otopark, meyve bahçeleri, çim alanlar ve dinlenme alanları bulunacak” şeklinde konuştu.

“Taşdelen Meydanı yepyeni bir kimliğe kavuşacak”

Taşdelen, Ekşioğlu ve Alemdağ bölgelerinin ortasında bulunan ve şu anda ilçe emniyet müdürlüğü ile Karanfil Parkı’nı içeren 4 bin metrekarelik alanda, bölge halkının faydalanabileceği yeni bir millet parkı ve açık-kapalı otopark düzenlemesi yapmayı planladıklarını kaydeden Poyraz, “Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölge sakinlerinin dinlenme, eğlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Millet parkı, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve oturma alanları gibi çeşitli aktiviteler için uygun alanlar içerecek şekilde tasarlayacağız” dedi.

“Yeşil Yol Projemizle Mahallerimizi birbirine bağlayacağız”

Başkan Poyraz devamında, “Yüz ölçümü sebebiyle Merkez Mahallelerimiz ve Taşdelen Bölgesi Mahallelerimiz arasında yaşanan kopukluğu gidermek amacıyla oluşturulan Hamidiye ve Sultançiftliği Mahalleleri bağlantı yolu düzenleme projesi ile hem mahallelerimiz arası bağlantıyı sağlayacak, hem de Şile yolunda oluşan araç yoğunluğunda ciddi bir azalma sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolundan yeni bağlantı yollarının açılacağını belirten Başkan Ahmet Poyraz, “Yeni dönemde Kuzey Marmara Otoyolu’ndan Alemdağ Havacılar Caddesi’nin bulunduğu bölgeye bir adet, Sultançiftliği Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin bulunduğu bölgeye 1 adet ve Taşdelen Mesire Alanı’nın bulunduğu bölgeye bir adet yan yol olmak üzere toplamda ilçemize 3 yeni yan yol kazandıracağız ve trafiği rahatlatacağız” dedi.