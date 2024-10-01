Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin kültür sanat alanında faaliyet gösteren birimi ÇEKSANAT, Harmancık Belediyesi iş birliğiyle 28-29 Eylül’de Harmancık Gençlik Merkezi’nde çocuklar için sanat atölyeleri gerçekleştirdi. Resim, yaratıcı drama, eğlenceli düşünme ve masal atölyelerine katılan Harmancıklı çocuklara atölyelerin sonunda ÇEKSANAT Müdürü Hacer Akbaba tarafından katılım belgeleri verildi.BURSA (İGFA)- Harmancık Belediyesi desteğiyle 5-14 yaş arası çocuklar için ilk kez organize edilen atölyelere yaklaşık 250 çocuk katıldı. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ın da yer aldığı etkinlikte, başkan çocuklarla sohbet edip birlikte fotoğraf çektirdi.

ÇEKSANAT KIRSAL BÖLGELERDEKİ ÇOCUKLARA DA ULAŞMA HEDEFİNDE Bulunduğu yer olan Görükle Kültür Merkezi’nde her yaşa hitap eden atölyeler düzenleyen ÇEKSANAT, yeni projesi kapsamında belediyelerle iş birliği yaparak şehir merkezinden uzak kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için de sanat atölyeleri gerçekleştirme ve sanatı şehrin her noktasında yaşayan çocuklara ulaştırma hedefinde. Belediyelerin desteğiyle geleceğin sanatçılarını bulup ortaya çıkartmayı hedefleyen ÇEKSANAT, gerçekleştirdiği atölyelerle, sanata yatkınlığı olan ancak imkânsızlıklar nedeniyle sanat eğitimi alamayan çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

Projenin son derece değerli amaçlara hizmet ettiğini ve değerli çıktıları olduğunu ifade eden ÇEKSANAT Müdürü Hacer Akbaba, atölyelerle çocukların sanata olan ilgisini ve sosyal-bilişsel becerilerini arttırmayı ve kendilerine olan güven duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Atölyelerin çocukların kendi beceri ve yeteneklerini daha iyi tanımalarına imkân verdiğini dile getiren Hacer Akbaba, “Çocukların ilerleyen yıllarda meslek seçimi konusunda daha isabetli kararlar alabilmelerine katkı sağlamak isteyen ÇEKSANAT olarak, projenin sürdürülebilir olması için yerel belediyelerin destek olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hacer Akbaba şöyle devam etti: “Atölye çalışmalarında çocukların gözlerinden okunan mutluluklarına ÇEKSANAT ekibi ve eğitmenler de ortak oldu. Resim eğitmenimiz Zeynep Acar, Yaratıcı Drama Eğitmenimiz Esra Çobanoğlu, Masal Eğitmenimiz Pelin Yılmaz ve Eğlenceli Düşünme Atölyesi Eğitmenimiz Özlem Erdoğan gönüllü olarak projede yer aldı. Hem eğitmenler hem de atölyelere katılan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Projeye ÇEKSANAT ekibi dışında Çağdaş Eğitim Kooperatifi ÇEK(İ)MECE Proje Koordinatörü İbrahim Zeki Karabulut ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Veysel Özgür Sağlam da destek verdi.”

ÇEKSANAT’ın diğer etkinlikleri hakkında bilgi almak için 0530 667 24 12 telefonu arayabilir, www.ceksanat.com ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.