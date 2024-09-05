ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın Öğretmen Programları başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - 1990 yılından bu yana, çocuk ve gençlerde kültürel ve doğal mirasın korunması bilincinin gelişmesi için eğitim programları geliştiren ÇEKÜL Vakfı’nın öğretmenlere yönelik hazırladığı 2024-2025 yılı dönemi “Ağaçların Diliyle Kentim ve Kentimim Öyküsü Öğretmen Programı” başvuruları başladı. Ücretsiz olan programa Türkiye’nin her yerinden isteyen tüm ilkokul öğretmenleri katılabilir. Yeni dönem başvuruları 15 Eylül’e kadar devam edecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılında “Kentimin Öyküsü” ve “Ağaçların Diliyle Kentim” programıyla 27 farklı kentten 100’e yakın öğretmen ile çalışan ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın 2024-2025 dönemi kayıt başvuruları başladı. Kentimin Öyküsü Öğretmen Programı’nın yeni dönem başvuruları 15 Eylül’e kadar devam edecek.

ÖĞRETMENLER ÇEVRİMİÇİ BİR ARAYA GELECEK!

Başvuruların tamamlanmasının ardından eylül ayında düzenlenecek iki ayrı çevrimiçi etkinlikle öğretmenler bir araya gelecekler. Bu etkinliklere katılan öğretmenler, ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitmenlerinden Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu hazırlanan programlar hakkında ayrıntılı bilgi edinecek.

Program çerçevesinde sunulan ve ÇEKÜL Bilgi Ağacı çatısı altında farklı öğrenme biçimleri ve çoklu zekâ kuramını temel alarak geliştirilen öğretmen kılavuzları da öğretmenlerle paylaşılacak. Toplam 4 ana başlık ve 20 etkinlikten oluşan bu rehberler, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamaları kapsıyor. Bir eğitim öğretim süreci boyunca uygulanmak üzere tasarlanmış kılavuzlarda öğretmenlere rehberlik edecek yazılı, görsel ve sesli kaynaklarla zenginleştirilmiş içerikler sunuluyor. Kılavuzlarda uygulama sürecinin her adımı detaylı bir şekilde anlatılıyor.