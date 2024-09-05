21. Gümüşlük Müzik Festivali’nde sona gelinirken, İtalyan piyanist Stefano Battaglia ve Saksafoncu Tamer Temel, 7 Eylül Cumartesi akşamı Gümüşlük sahilindeki Suda konserlerinde cazseverlerle buluşacak…

BURSA (İGFA) - 21. Gümüşlük Müzik Festivali’nin Suda Konserleri, İtalyan piyanist Stefano Battaglia ve Saksafoncu Tamer Temel’in birlikte sahne alacakları konserle son bulacak. Bu yıl festivalin Gümüşlük’teki merkezinde gerçekleşen Suda konserleri kapsamındaki yedinci konserde İtalyan ve Türk ikili, izleyiciye unutulmaz bir repertuvar sunacak.

FESTİVALİN RUHUNU BESTELERE İLHAM VERECEK

İlk kez beraber sahne alacak Stefano Battaglia ve Tamer Temel, festival kapsamında katılacakları yedi günlük bir sanatçı rezidans programının sonunda festivalin ruhundan ve mekanından aldıkları ilhamla oluşturdukları yeni bestelerini dinleyiciyle paylaşacaklar. Bu rezidans projesinin ikinci ayağını ise ikilinin İstanbul’da Pür Records Stüdyoları’nda yapacakları albüm kaydı oluşturacak. Festivalde dinleyicilerle ilk kez paylaşacakları çalışmalarının geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağlayacak bu kayıt, aynı zamanda Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında tüm dijital platformlarda yer alacak.

BATTAGLİA’NIN KARİYERİ HEM KLASİK, HEM DE MODERN MÜZİĞİ KAPSIYOR

Yedi yaşında piyano çalmaya başlayan, klasik müzik kariyeri boyunca birçok Avrupa ve İtalyan festivallerinde sahne alan, solist olarak yüzlerce konser veren Stefano Battaglia’nın, Barok ve 17. yüzyıl müziğine ek olarak geniş bir modern müzik repertuvarı bulunuyor. Dünya genelinde önemli festivallerde ve uluslararası etkinliklerde 3000’den fazla konser veren, lider olarak çıkardığı 100’den fazla albüm, solo piyano ve trio kayıtları yapan ve birçok ödül alan Battaglia’nın, solo performanslarının yanı sıra, piyano-bas-davul trio formatlarına ek olarak piyano-perküsyon duoları bulunuyor.

TAMER TEMEL HEM ÜRETİYOR, HEM DE ÖĞRETİYOR

Sahneyi Battaglia ile paylaşacak Tamer Temel 2010 yılında gitarda Dave Allen, basta Masa Kamaguchi ve davulda da Marc Miralta ile ilk albümü olan ‘Barcelona’yı A.K. Müzik etiketiyle yayımladı. Müziğini birçok festival, salon ve caz kulübünde seyircileriyle paylaşırken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi’nde caz dersleri vermeye devam eden Tamer Temel’in ikinci albüm çalışması ‘Bir Kedi Kara’ ismiyle yayımlandı. Üçüncü albümü “Serbest Düşüş” Aralık 2016’da; Ercüment Orkut ve Cem Aksel ile oluşturduğu TÖZ Trio projesinin ilk albümü 2018’de ikincisi 2022’de yayımlandı.

GÜMÜŞLÜK’TE KAPANIŞ KONSERİ, GÜLSİN ONAY VE ERKİN ONAY İKİLİSİNDEN

Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 21. Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da görkemli bir konserle son bulacak. Festivalin kapanış konserinde Keman Sanatçısı Erkin Onay’la sahneyi paylaşacak olan Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, 9 Eylül Pazartesi akşamı tarihi taş ocağında hayranlarının karşısına çıkacak…

FESTİVALİN YARATICILARINDA GÜLSİN ONAY’IN MÜZİK KARİYERİ

Gümüşlük Müzik Festivali’nin kurucuları arasında yer alan, yirmi bir yıldır festivalin sanat danışmanlığını yapan Gülsin Onay aynı zamanda Gümüşlük Festival Akademisi’nde Masterclass dersleri ile dünya çapında yer edinmiş pek çok müzisyenin eğitim ve kariyer yolculuğuna da yön vermiş... Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın uluslararası müzik kariyeri Arjantin’den Japonya’ya uzanan bir coğrafyada 5 kıtada 80 ülkeyi kapsamakta. Rachmaninov yorumlarıyla müzik otoritelerinden büyük övgüler alan Onay, uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilmekte. Polonya hükümeti tarafından Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan Onay’ın yirmiyi aşkın albüm kaydı bulunmakta. Sanatçımız, yorum gücü ve repertuvar zenginliğiyle dünya çapındaki eşsiz sanatçılar arasında yer almakta...

MÜZİSYEN AİLENİN KEMANIYLA PARLAYAN YILDIZI ERKİN ONAY

Keman eğitimine büyük babası Joachim Reusch ile başlayan Erkin Onay, 1989-1994 yılları arasında ‘Hannover für Müzik’ de Prof. Atilla Aydın ile özel olarak çalışmıştır. Genel keman eğitimini Almanya Hannover’de sürdürürken Türkiye, Almanya, Yunanistan ve Fransa’da resitaller vermiş olup aynı dönemde Genç Müzisyenler Festivalleri’ne katılmış. Yurt içi ve yurt dışı pek çok etkinliği bulunan Erkin Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere, önemli şefler tarafından yönetilen orkestralara solist olarak katılmış, farklı ülkelerde çeşitli resital ve oda müziği konserleri vermiş. Sanatçı 2007 yılından bu yana Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda Başkemancı olarak görevini sürdürüyor. Sanatçı festival kapsamında vereceği konserin dışında Gümüşlük Festival Akademisi Keman Masterclass’ta dersler veriyor.

KAPANIŞ KONSERİNDE ETKİLEYİCİ PROGRAM

21. Gümüşlük Müzik Festivali’nin kapanış konserinde izleyici karşısına J. Haydn’dan seslendirecekleri, “Andante con variazioni, Fa minör, Hob.XVII No.6” adlı eserle çıkacak anne – oğul Onaylar, bu eserin ardından W.A. Mozart’tan, “Keman ve Piyano için Sonat, Si Bemol Majör K378/317d” adlı yapıtı seslendirecek. Bu yapıtta yer alan bölümler, “Allegro moderato”; “Andantino sostenuto e cantabile”, “Rondo. Allegro”dan meydana geliyor. Programda son iki eseri E. Elgar’dan seslendirecek olan ikili, sırasıyla: “– In Smyrna” ve ardından, “Allegro. Risoluto”; “Romance. Andante” ve “Allegro non troppo” bölümlerinden oluşan “–Keman ve Piyano için Sonat, Op. 82” adlı yapıtla izleyici karşısında olacak.