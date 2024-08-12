Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sona erdi. Toplantı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos günü AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet eden Çelik, "AK Parti dünya siyasetinde bir marka haline gelmiştir. Milletvekillerimiz de illerde yapılacak kutlamalara katılacaktır. Milletin partisi olan AK Parti, bu şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

AK Parti'nin 23 yaşını kutlayacağını belirten Çelik, "23'te olsa, 25'te, 28'de olsa AK Parti olarak halen 18 yaşında bir delikanlı gibi yoluna devam edecektir" dedi.

Çelik, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediği yönündeki iddiaya yanıt verdi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir" dedi. Çelik, "Önümüzdeki dönemde gençlerle ilgili pek çok faaliyetimiz olacak. Yeni anayasa çerçevesinde kurultaylar düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yaz için teşkilatımıza vatandaşlarımızla buluşmak için tam seferberlik talimatı vermiştir" diye konuştu.