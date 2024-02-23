Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çelik konstrüksiyon imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Kahraman Sokak’taki çelik konstrüksiyon imalatı yapılan bir iş yerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İş yeri personeli yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ekipler ardından soğutma ve iş yerine dolan dumanı tahliye etmek için çalışma gerçekleştirdi.

Polis, iş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlattı.