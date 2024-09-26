Geçtiğimiz sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda beşinci yarışına İtalya’da çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Espordaki başarılarının ardından, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2024 yılında ünlü dayanıklılık serisi Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) yarışıyor.

ELMS, 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayarak çıtayı üst seviyeye çıkarıyor.

Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla beşinci yarışına, İtalya’daki Mugello’da çıkacak. Tarihi pistte Bölükbaşı, takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

ELMS Mugello yarışı, pazar günü 12.30’da başlayacak