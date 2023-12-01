Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kapalı kapılar ardındaki görüşmede bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü ve 50+1 tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti. Görüşmenin detayları hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Akıllara Cumhur ittifakı fikir ayrılığı mı yaşıyor? Yoksa Erdoğan ve Bahçeli ayrılıyor mu? soruları geldi. İşte bu konu hakkındaki tüm merak edilenler…

Cem Küçük Kulis Verdi!

Cem Küçük, TGRT Haber'deki canlı yayında iki kez ertelenen görüşmelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki gelişmelere odaklandı. İddialara göre 50+1 konusundaki anlaşmazlık Cumhur İttifakı'nda gerginlik yarattı. Erdoğan, "50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" ifadesini savunurken Bahçeli "50+1" kuralının devamından yana tavır aldı. Cem Küçük ise kulis bilgilerine dayanarak görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle iki kez ertelendiğini ve aralarında bir sorun olmadığını iddia etti.