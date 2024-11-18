Gültekin Uysal’ın yeniden genel başkan seçildiği kongre, milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un istifa iddialarıyla siyaset sahnesini hareketlendirdi. Kulislerde, ikilinin merkez sağda yeni bir siyasi oluşum kurma çabalarının sonuç vermemesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılabilecekleri konuşuluyor.

DP Kongresi, başkanlık adaylığı talebi reddedilen İlay Aksoy’un sert eleştirileriyle gerilim dolu bir havaya büründü. Parti yönetimini ağır ifadelerle eleştiren Aksoy, kongre sürecinin demokratik olmadığını dile getirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu tartışmaların ardından, istifa etmesi beklenen Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un vereceği karar merakla bekleniyor.

Kongre sonrası açıklama yapan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, henüz istifa kararı almadıklarını ancak bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Enginyurt, “İstifa etmedim, şu an sadece kulislerde konuşulan iddialar var. Yarın durumu netleştireceğiz” derken, Uzun da benzer bir yaklaşım sergileyerek, “Henüz bir karar almadık, Cemal Bey ve diğer arkadaşlarla değerlendirme yapacağız” dedi.

Enginyurt ve Uzun, kongreden önce yaptıkları ortak açıklamada, kongrenin hazırlık sürecini “oldubitti” olarak nitelendirerek parti yönetimini eleştirmişti. Açıklamada, “Kongrenin, partimize ve muhalefet cephesine yeni bir soluk kazandıracak şekilde yeniden planlanması gerektiğini defalarca dile getirdik, ancak bu talep göz ardı edildi. Bu yaklaşım Demokrat Parti’yi tarihsel misyonundan uzaklaştıracaktır” ifadelerine yer verilmişti. İkili ayrıca, bu koşullar altında hiçbir kurul için aday olmayacaklarını açıklamıştı.

Kulislerde, Enginyurt ve Uzun’un merkezde yeni bir parti kurma girişiminde bulunacağı, ancak bu girişimin başarısız olması durumunda CHP’ye geçiş yapabilecekleri konuşuluyor. CHP’nin, özellikle merkez sağ geçmişe sahip tecrübeli siyasetçileri bünyesine katarak kadrosunu güçlendirme stratejisi de ihtimaller arasında değerlendiriliyor.