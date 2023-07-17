Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımın merkezi haline getirdiği Cennet Vadisi’nde hasadına başlanan lavantalar adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hamlesiyle üretim üssü ve tarımın merkezi haline getirdiği Cennet Vadisi’nde en renkli hasadına başladı. Olgunlaşma sürelerini tamamlayan lavantalar, hasat edilmeye başlandı. Mor rengiyle vadide adeta görsel bir şölen oluşturan lavantalar uzman ellerde işlenip şifalı ürünlere dönüştürülmek üzere toplanıyor. Mor rengiyle vadinin en renkli bölümü olan lavanta dikim alanları, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından ve Sakarya’nın çeşitli bölgelerinden bölgeye giden vatandaşlar rengarenk lavanta bahçelerinde fotoğraf çekiliyor. Ayrıca vadinin belirli bölgelerinde yetiştirilen arılar, vadi içinde zengin bir görüntü oluşturuyor. Görevli uzman ekiplerce toplanan lavantalar daha sonra sabun, soğuk sıkım yağlar, esanslar ve birbirinden şifalı ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin özel laboratuvarlarında, üretim tesislerinde işlenen bu ürünler daha sonra Sakarya’nın birçok noktasında hizmet veren Şifaevi noktalarında vatandaşlara sunuluyor.