Okumuş, saha düzenlemelerine yönelik yaptığı açıklamada Cerrah halkına bilgilendirme mesajı yayımladı.

Recep Okumuş, Cerrah futbol sahasının eksikliklerinin tamamlanması için yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “Değerli Cerrah Halkımızın bilgisine, Cerrah Futbol Sahamızın eksiklerinin tüm hızıyla giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli halkımızın bilgisine sunarım. Sevgilerimle.”

Cerrah Spor Kulübü yönetimi, saha düzenlemelerine verdikleri destek için bölge halkına teşekkür etti. Sahadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, kulübün hem sporcular hem de bölge halkı için daha iyi bir futbol deneyimi sunmayı hedeflediği vurgulandı.

Sahanın eksikliklerinin giderilmesiyle, Cerrah Spor Kulübü'nün gelecekteki maç ve etkinliklerde daha konforlu bir ortam sağlayacağı belirtildi.