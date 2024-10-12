Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerine seyir halinde olan Fatih Ç. (49) yönetimindeki 06 EFA 911 plakalı kamyon freni boşaldı. Yokuş aşağı hızlanan kamyon virejda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.