Yaklaşık 4 ay önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan ve daha sonra İnegöl Belediyesi’ne devri yapılan Cerrahspor Tesislerindeki eksiklerin giderilmesi için düğmeye basıldı.

İnegöl’ün amatör takımlarından Cerrahspor’un kullanımına sunulan tesislerde eksik kalan hizmetlerin tamamlanması noktasında bölgede incelemelerde bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin’in talebi üzerine ilçeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Gökay Azak, Kulüp Başkanı Recep Okumuş ve yöneticilerden bilgi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ancak daha sonra İnegöl Belediyesi’ne devredildiğini öğrendiğimiz tesislerde önemli eksiklerin olduğu tarafımıza iletildi. Bizlerde Büyükşehir Belediyemize bağlı olmamasına rağmen Bursa’dan destek talebinde bulunduk. Kıymetli daire başkanımızla detaylı inceleme yaptık. Gerek hakem ve sporcu soyunma odaları, misafir takım tribünleri ve tuvaletlerde eksiklikler tespit ettik. Bu eksikliklerin hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında Büyükşehir Belediyemizden söz aldık. İnşallah yakın zamanda Cerrah Spor Tesisleri spor tesisleri müsabakalara tam anlamıyla hazır hale gelecek” dedi.

Cerrahspor Başkanı Recep Okumuş ise kendilerine destek sözü veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Gökay Azak ve CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin’e teşekkür etti.

Muhabir: İbrahim Uslu