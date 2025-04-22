İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci ve Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kürşat Tetik, Çeşme sakız ağacı yetiştiriciliği çalışmaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş’a, sakız ağacı üretimiyle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

2021 yılında İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Çeşme İlçe Müdürlüğü teknik personelince yürütülen proje kapsamında Çeşme’mizin doğal ve orijinal damla sakızları Kıbrıs’ta mevcut olan yabani sakız ağaçlarına aktarıldı. Havai köklendirme yöntemi ile üretilen fidanlar, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarından ve Ilıca Sakız Ağacı Gen Bankasından temin edildi.

Proje hakkında bilgi veren İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin “Bugüne kadar Yavru Vatan Kıbrıs’a 300’e yakın fidan aktarımı gerçekleştirdik. Bu fidanlar Kıbrıs’ın 2 noktasında, Koruçam ve Kalkanlı’da toprakla buluştu ve Kıbrıs’ta bir Sakız Gen Bankası oluşturuldu. Bu fidanlardan üretilecek yeni sakız ağaçlarıyla da Kıbrıs kendi sakız ihtiyacını karşılayacak kadar ağaca sahip olacak. Havai köklendirme yöntemiyle elde edilecek yeni fidanlar Kıbrıs’ın alçak orman denilen ormanlık alanlarında yetişecek ve gerçek damla sakızının yaygınlaştırılması sağlanacak. Proje ile Kıbrıs’ımıza da yeni ve alternatif bir tarım ürününü kazandırmış olduk. Sakız ağacı aynı zamanda kuraklığa, sıcaklara, yangınlara ve erozyona oldukça dayanıklı bir ağaç. Çeşme ilçe Müdürlüğümüz bu kıymetli ağacın üretimi ve yaygınlaştırılması noktasında Dünyada ses getiren çok önemli çalışmalara imza atıyor. Bu değerli ve bizim topraklarımızın mirası olan Sakız Ağacının yaygınlaştırılması bizim için çok kıymetli. Bu noktada çalışmalarımız hem İzmir’de hem de Kıbrıs’ta devam edecek” dedi.

Kıbrıs Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, ülkede alçak orman arazilerinin sakız ağacı yetiştiriciliği için son derece elverişli olduğunu belirterek, “Özellikle kadınlarımızın emeğiyle bu projenin hedeflenen noktaya ulaşacağına inanıyoruz” dedi. Çavuş, Bakanlık olarak bu projeye gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Toplantıda Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, sakız fidanlarının üretiminden araziye dikimine, sulama ve gübreleme tekniklerinden budama uygulamalarına kadar tüm tarımsal süreçler hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından heyet, Kıbrıs Sakız Ağacı dikim alanlarında incelemelerde bulundu.