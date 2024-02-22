Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl Belediye Başkanı adayı Rıza Çetinkaya, seçim kampanyası kapsamında Çitli ve Cerrah Mahallelerinde kahve ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında halkın sorunlarını dinleyen Çetinkaya, altyapı ve çevre düzenlemesi ile trafik sorununun başlıca temel sorunlar olduğunu tespit etti. Halkın, belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi olduğunu belirten Çetinkaya, bu sorunların çözümü için istişarelerde bulundu.

Çitli ve Cerrah Mahalle sakinleri, sorunlarını dile getirerek, Çetinkaya'nın yanlarında olacağına dair inançlarını dile getirdiler. Misafirperverlikleri ve çay ikramları için kendilerine teşekkür eden Çetinkaya, belediye başkanı seçilmeleri durumunda halkın yanında olacaklarını belirtti.

Mahalle sakinleri, Çetinkaya'nın çiftçilere yönelik projelerini beğenerek "on numara" olarak nitelendirdi ve teşekkür etti. Çetinkaya da, kendilerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, çiftçiler için hazırladıkları projenin yerinde olduğunu ifade etti.

Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl Belediye Başkanı Rıza Çetinkaya'nın mahalle ziyaretleri, halkın sorunlarını dinlemesi ve çözüm önerileri sunmasıyla devam ediyor.