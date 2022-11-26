Avukat Mert Çevik’e ait olan Çevik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak numara 24/4 Öztürk İş Merkezinde düzenlenen açılış törenine Kaymakam Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, İnegöl Belediyesi eski Başkanı Cemal Arık, Bursa Barosu İnegöl Temsilcisi Av. Varol Sarılar ile davetliler katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Av. Mert Çevik, “Adaletin mekanizmasının üç saç ayağından biri olan avukatlıktık. Avukatlık mesleğinde etikten ve hukuktan uzaklaşmadan adalet mekanizmasının tecelli etmesi için çalışacağım. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, “Açılışlar bizler için mutluluk verici. Çünkü şehrimizde açılan her işyeri iş demek, aş demek, ülkemizin, ilçemizin daha da gelişmesi demek. Bu anlamda bu işyerimizin kardeşimize, hukuk camiamıza, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Çevik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu hizmete açıldı.